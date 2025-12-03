La actividad que generará tránsito este miércoles 3 de diciembre

-

El tránsito de esta tarde será complicado, sobre todo en la zona 6 y áreas aledañas.

Este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo el encuentro entre Alajuelense y Xela, en el Estadio Cementos Progreso, zona 6.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que desde ya se está tomando control en el área por el tránsito generado.

Para la actividad se espera la llegada de 150 autobuses que vendrán del occidente del país, los cuales ingresarán por el camino que comunica con la Colonia Melgar Díaz, hacia el área de San Angel.

El tránsito en la Pedrera y alrededores estará complicado esta tardes.

A partir de las 16:00 horas, los aficionados comenzarán a llegar sobre el bulevar La Pedrera, por lo que el tránsito en el sector será complicado.

Montejo afirma que se prevé aumento de viajes en el transporte público.

Además, agentes de tránsito también regularán el tránsito al culminar el encuentro.