Tormentas y viento: así estará el clima este viernes 19 de diciembre

  • Por Jessica González
18 de diciembre de 2025, 14:51
Sal abrigado y con paraguas. (Foto: Shutterstock)

Se prevén tormentas acompañadas de fuertes vientos, lluvias y granizo. 

Para el amanecer y la mañana de este viernes 19 de diciembre, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) espera nublados y lloviznas, sobre todo en la Franja Transversal del norte, sur de Petén y Caribe.

Por la tarde se dará un incremento y desarrollo de nubosidad con lluvia y actividad eléctrica en Occidente, Bocacosta y del norte al centro del país. 

No se descartan lluvias aisladas en otros sectores del territorio nacional. 

Ante las posibles tormentas, acompañadas de lluvia y viento, las autoridades piden tomar las debidas precauciones.

