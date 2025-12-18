Tormentas y viento: así estará el clima este viernes 19 de diciembre

Se prevén tormentas acompañadas de fuertes vientos, lluvias y granizo.
Para el amanecer y la mañana de este viernes 19 de diciembre, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) espera nublados y lloviznas, sobre todo en la Franja Transversal del norte, sur de Petén y Caribe.
Por la tarde se dará un incremento y desarrollo de nubosidad con lluvia y actividad eléctrica en Occidente, Bocacosta y del norte al centro del país.
No se descartan lluvias aisladas en otros sectores del territorio nacional.
Ante las posibles tormentas, acompañadas de lluvia y viento, las autoridades piden tomar las debidas precauciones.