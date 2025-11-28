Estas son las actividades para este último fin de semana de noviembre

-

Este mes del año finaliza muy activo con conciertos, shows y bailes.

OTRAS NOTICIAS: El impacto del Black Friday en las tarjetas de crédito

Las actividades, a las que los guatemaltecos podrán asistir, inician a partir de este viernes 28 de noviembre con la inauguración de la Interfer, que reúne a cientos de emprendimientos y actividades en las instalaciones del Parque de la Industria, ubicadas en zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Esta feria estará disponible hasta el 23 de diciembre en el horario de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas y los findes de semana de 10:00 a 22:00 horas. Durante la inauguración se presentará Gangster a las 20:30 horas.

Y en el mismo horario del domingo 30 de noviembre, estará el Tambor de la Tribú.

El sábado 29 de noviembre en el Estadio Cementos Progreso, será el lugar donde Mil San Marcos conmemorará su aniversario 25 a las 19:00 horas.

Esta agrupación guatemalteca llevará su fe a miles de seguidores en este concierto de música cristiana.

Y la noche del domingo 30 de noviembre se despedirá, con el evento de las Luces Campero, el cual se realizará en el Campo Marte, zona 5.

Desde las 17:00 horas podrá vivirse, al ritmo de la música y actividades previas a iniciar el show de juegos artificiales, a las 19:00 horas.

Además de estas actividades, se espera mayor afluencia ante las compras y actividades de fin de año, así como el inicio del Adviento.