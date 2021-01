El actor Miguel Herrán explicó a través de sus redes sociales que fue contagiado por Covid-19, luego de haber tenido contacto con una persona que era positivo al virus.

El actor que interpreta a Christian Varela en la famosa serie de Netflix, "Élite", envió este mensaje a sus fanáticos:

"10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado... a ratos pienso que esta vida es una farsa y que los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción. No he subido nada en redes estas fechas por qué soy más de estar con los que me rodean viviendo la vida. Pero aprovecho esta situación extraordinaria que me ha tocado para deciros que ojalá que todo vaya a mejor. ¡Para todos! Ojalá consigamos construir una humanidad más fuerte, solidaria y concienciada. Una humanidad más realista y menos egoísta".

(Foto: Instagram)

En otra publicación, Miguel mostró su "antes y después", y el drástico cambio es impactante, pues se le ve más delgado, pálido, demacrado y con ojos llorosos, además de la piel reseca.

"6 días han sido suficientes para destrozarme: ya no quiero hablar ni comer, me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo, estoy decepcionado conmigo., quiero ser mejor persona", expresó.

Así comparó las imágenes:

1. Primer día: nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones.

2. Día 6: No soy capaz de controlar absolutamente nada.

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

Las imágenes causaron conmoción en sus seguidores a la espera que mejore pronto.