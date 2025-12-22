Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta mil años de cárcel

-

Pandilleros de la MS-13 recibieron "condenas ejemplares" por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos.

La justicia de El Salvador, ha realizado condenas a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en las cuales se les han dictado penas de varios siglos de presión.

Bajo el mando del presidente Nayib Bukele, que se ha caracterizado por mantener una "guerra" contra las pandillas, se condenó a varios presidiarios a penas de por vida.

Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía salvadoreña señaló en redes sociales que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron "condenas ejemplares" por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Algunos privados de prisión fueron condenados a penas de por vida debido a sus crímenes. (Foto: AFP)

Sentencias de por vida

Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte.

El ente judicial explicó que dentro de los crímenes cometidos por estos miembros de la MS-13, entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, múltiples casos de extorsión a comerciantes, la invasión de viviendas y tráfico de drogas.

Agregó que los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar todos los actos delictivos en esa jurisdicción".

El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele. "Algunas personas tuvieron que cerrar sus negocios por temor a las amenazas", detalló.

Esta lucha contra las pandillas redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Privados de libertad en la CECOT. (Foto: AFP)

Claman por su inocencia mientras gobiernos vecinos podrían implementar medidas similares

A mediados de diciembre, familiares de salvadoreños presos que claman su inocencia pidieron a la Corte Suprema que declare "inconstitucional" el régimen de excepción. Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, en las cárceles han muerto 454 salvadoreños desde 2022.

Pese a las críticas, gobiernos latinoamericanos han admitido que podrían replicar e implementar medidas similares en contra de la violencia.

Incluso, Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.

La condena más alta supera los mil años de prisión. (Foto: AFP)

*Con información de AFP