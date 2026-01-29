Actor Rob Schneider visita cafetería guatemalteca en EE.UU.

El actor de Hollywood Rob Schneider visitó un café guatemalteco y degustó una de las variedades que ya da de qué hablar alrededor del mundo.
El protagonista de "¡Este cuerpo no es mío!", "Gigoló por accidente", y "Animal", clásicas cintas de los años 2000, tuvo un encuentro con el sabor nacional en "502 Coffee Company", una cafetería especializada en granos del país, ubicada en la Bakersfield, California, dentro del edificio Haberfelde.
"Soy yo, Rob Schneider, estoy en un lugar maravilloso llamado '502', echemos un vistazo al café", dijo mientras mostraba la marca.
El encargado del lugar, le sirvió una bebida al estilo Americano: "espero que te guste, es de la región de San Marcos, es muy bueno".
"Me encanta el de la región de San Marcos, espero algún día visitar el lugar, les deseo éxito continuo ¡sí se puede 502!, ustedes también pueden hacerlo", expresó, mientras los dueños le mostraban su agradecimiento por la visita.
502 Coffee Shop
Es un lugar especializado en café guatemalteco, incluyendo sus diversas regiones, variedades distintivas y los meticulosos procesos de cosecha y tostado. Su promesa es que"cada taza te invita a vivir la aventura".
"Celebramos la rica cultura cafetera guatemalteca, ofreciendo una selección única de productos que encarnan la esencia de este extraordinario viaje. Sumérgete en una experiencia que eleva tu ritual diario, transformándolo en un verdadero estilo de vida cafetero", explican. Ingresa aquí.
