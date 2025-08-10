Actores guatemaltecos que triunfan en Hollywood y donde ver su trabajo

Guatemala dice presente en Hollywood, y el trabajo de nuestros actores está disponible no solo en cines, también en streaming.
TE PUEDE INTERESAR: Guatemalteca Evelyn Morán invitada a festival estadounidense Smithsonian
- Oscar Isaac
Actor, productor y músico, fue el primer guatemalteco en ganar un Globo de Oro por su actuación en la serie Show me a hero (2016). Míralo en:
Disney+: Star Wars: los últimos Jedi y Moon Knight
HBO: Show me a hero, Ex-máquina y Secretos de un matrimonio
Netflix: Triple frontera y Frankenstein (próximamente)
- Arturo Castro
El guatemalteco acumula grandes proyectos en Hollywood y próximamente lo verás en Tron 3. Mientras tanto:
Prime Video: Broad city y Road house
Disney+: El menú y Elena de Ávalor (voz)
- María Mercedes Coroy
La actriz debutó al lado de Jayro Bustamante en Ixcanul, y poco a poco ha alcanzado el éxito internacional.
HBO: Bel canto
Disney+: Pantera negra: Wakanda por siempre
LEE: Isabel Ruiz, artista clave en la memoria histórica
- Tony Revolori
Aunque nació en Anaheim, California, EE. UU., sus padres son originarios de Jutiapa. Ha trabajado con directores como Wes Anderson y ha sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel.
Disney +: Spider-man: de regreso a casa, Spider-man: lejos de casa, Spider-Man: sin camino a casa, El gran hotel Budapest y La crónica francesa.
- Benjamín Levy Aguilar
El actor acaba de conseguir su tercera nominación consecutiva a los premios Imagen en EE. UU., por su papel en Chicago PD.
Universal+: Chicago P.D.
Netflix: La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana
Disney+: Filthy rich
- Gaby Moreno
Puede que la conozcas por haber sido la primera guatemalteca en ganar un Grammy americano, pero también actuó bajo las órdenes de Guillermo del Toro.
Netflix: El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro
OTRAS NOTICIAS: Baterista guatemalteco Vinicio Molina une su talento a dos bandas españolas
- Bonus: Adria Arjona
Aunque la hija de Ricardo Arjona nació en Puerto Rico, siempre se ha abrazado sus raíces guatemaltecas. Mírala en:
Disney +: Andor
Netflix: Morbius, Sweet girl, Escuadrón 6 y Triple frontera
HBO: El padre de la novia, True detective e Irma Vep.