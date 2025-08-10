Actores guatemaltecos que triunfan en Hollywood y donde ver su trabajo

-

Guatemala dice presente en Hollywood, y el trabajo de nuestros actores está disponible no solo en cines, también en streaming.

El guatemalteco ha sido parte de la franquicia Star Wars. (Foto: Disney+)

Oscar Isaac

Actor, productor y músico, fue el primer guatemalteco en ganar un Globo de Oro por su actuación en la serie Show me a hero (2016). Míralo en:

Disney+: Star Wars: los últimos Jedi y Moon Knight

HBO: Show me a hero, Ex-máquina y Secretos de un matrimonio

Netflix: Triple frontera y Frankenstein (próximamente)

Arturo Castro actuó en la comedia "Broad City". (Foto: Comedy Central)

Arturo Castro

El guatemalteco acumula grandes proyectos en Hollywood y próximamente lo verás en Tron 3. Mientras tanto:

Prime Video: Broad city y Road house

Disney+: El menú y Elena de Ávalor (voz)

María Mercedes Coroy ha protagonizado proyectos en Guatemala y México. (Foto: Disney+)

María Mercedes Coroy

La actriz debutó al lado de Jayro Bustamante en Ixcanul, y poco a poco ha alcanzado el éxito internacional.

HBO: Bel canto

Disney+: Pantera negra: Wakanda por siempre

Tony Revolori fue parte de las primeras tres entregas del Spider-Man de Tom Holland. (Foto: Disney+)

Tony Revolori

Aunque nació en Anaheim, California, EE. UU., sus padres son originarios de Jutiapa. Ha trabajado con directores como Wes Anderson y ha sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Disney +: Spider-man: de regreso a casa, Spider-man: lejos de casa, Spider-Man: sin camino a casa, El gran hotel Budapest y La crónica francesa.

Benjamín Levy Aguilar interpreta al oficial Dante Torres en "Chicago P.D.". (Foto: Universal)

Benjamín Levy Aguilar

El actor acaba de conseguir su tercera nominación consecutiva a los premios Imagen en EE. UU., por su papel en Chicago PD.

Universal+: Chicago P.D.

Netflix: La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana

Disney+: Filthy rich

Gaby Moreno también ha creado la banda sonora para series y películas de Hollywood. (Foto: Instagram/Gaby Moreno)

Gaby Moreno

Puede que la conozcas por haber sido la primera guatemalteca en ganar un Grammy americano, pero también actuó bajo las órdenes de Guillermo del Toro.

Netflix: El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Adria Arjona ha sido aplaudida por su papel en "Andor". (Foto: Disney+)

Bonus: Adria Arjona

Aunque la hija de Ricardo Arjona nació en Puerto Rico, siempre se ha abrazado sus raíces guatemaltecas. Mírala en:

Disney +: Andor

Netflix: Morbius, Sweet girl, Escuadrón 6 y Triple frontera

HBO: El padre de la novia, True detective e Irma Vep.