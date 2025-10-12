Actores que renacieron y volvieron a triunfar en Hollywood

-

Las segundas oportunidades pueden convertirse en los momentos más brillantes de una carrera actoral.

En Hollywood, los regresos a la cima de la industria suelen ser parte de los actores más valientes y resilientes que se atreven a salir de su zona de confort, dando una actuación digna de reconocimiento por parte de la Academia de los Premios Oscar.

El club de los desahuciados (2013)

Durante los años 2000, Matthew McConaughey fue uno de los rostros más populares de la comedia romántica, siendo encasillado por más de una década como el "galán del torso descubierto".

Su retorno a la cima se dio en El club de los desahuciados, donde interpretó a Ron Woodroof, un electricista diagnosticado con VIH que se convierte en activista. Para el papel, McConaughey perdió más de 20 kilos y ganó el Oscar a Mejor Actor en 2014.

La ballena (2022)

Brendan Fraser fue una de las figuras más reconocidas de Hollywood en la época de los 90 en el cine familiar y de aventuras. Su carrera se interrumpió por casi una década tras denunciar al entonces presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, por acoso sexual.

Su redención llegó con La ballena, de Darren Aronofsky, donde dio vida a un profesor con obesidad mórbida que busca reconciliarse con su hija, siendo elogiado por su interpretación, lo que le valió el Oscar a Mejor Actor en 2023.

La máquina (2025)

Dwayne Johnson, mejor conocido como "The Rock", es uno de los actores más rentables en la actualidad, formando parte de grandes franquicias de la era moderna como Rápidos y furiosos y Jumanji.

Johnson ha sido encasillado como el tipo fuerte que nunca pierde, por lo que, para La máquina, dirigida por Benny Safdie, donde interpreta al peleador de artes marciales mixtas Mark Kerr, una figura real que enfrentó adicciones y conflictos personales en la cima de su carrera, dejará atrás su estilo rudo para enfocarse en demostrar todo su potencial y se espera que sea nominado a Mejor Actor en 2026.