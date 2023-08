Detienen a hombre que acosó en directo a Drew Barrymore intentando colarse en su casa

-

La actriz Drew Barrymore esta siendo acechada presuntamente por Chad Michael Busto.

OTRAS NOTICIAS: El acosador de Taylor Swift y su macabro plan para conocer a la cantante

La actriz Drew Barrymore vivió un incómodo momento mientras realizaba una presentación en Nueva York. Se encontraba realizando una entrevista con Reneé Rapp, cuando un hombre se acerco gritando.

"Ya sabes quién soy", "¡Necesito verte en algún lugar mientras estés en Nueva York", fueron algunas de las cosas que el hombre le gritó a la actriz a medida que se le acercaba.

A Drew Barrymore stalker was escorted out of her 92NY event with Reneé Rapp after rushing the stage. pic.twitter.com/8FKqaWzgU8 — Pop Crave (@PopCrave) August 22, 2023

Tanto Barrymore como Rapp se retiraron del lugar. El jueves por la noche, la Policía de Nueva York informó que el acosador se llama Chad Michael Busto, tiene 43 años y fue acusado de acecho en cuarto grado.

Busto habría sido detenido brevemente pues lo vieron "montando una bicicleta en caminos privados y declarando a los residentes del área que estaba buscando la residencia de Drew Barrymore", explican los detalles del arresto. Estos hechos ocurrieron el miércoles de esta semana.

Tras esto, el presunto acosador fue liberado. Tras una breve investigación de la policía de Southampton, se consideraba prudente imputar cargos por acoso.

Jueves por la tarde, la policía lo localizó, lo detuvo y posteriormente se procesó su arresto.

Se encuentra detenido y se espera que comparezca este viernes ante el Tribunal de Justicia de la ciudad de Southampton para la lectura de cargos.

*Con información de Ambito y TMZ