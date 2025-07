La actriz Gwyneth Paltrow es la nueva vocera de Astronomer

-

La nueva campaña de Astronomer se vuelve viral debido a su tono sarcástico y creativo.

La actriz estadounidense fue contratada para hablar en nombre de la empresa tras el escándalo de infidelidad captado recientemente durante uno de los conciertos de Coldplay.

Gwyneth Paltrow se convierte en la vocera de Astronomer, para realizar un anuncio publicitario ingenioso y divertido, en donde aprovecharon la popularidad del caso para burlarse de ello y contestar las preguntas más frecuentes que han recibido de forma irónica.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025

"Astronomer es el mejor lugar para ejecutar Apache Airflow, unificando la experiencia de ejecutar flujos de trabajo de aprendizaje automático e inteligencia artificial de datos a escala. Nos entusiasma que tanta gente haya descubierto un nuevo interés en la automatización de datos", dice Paltrow en el anuncio.

De inmediato, las personas no tardaron en captar la referencia y conexión de la campaña con la banda, debido a que Gwyneth estuvo casada con el cantante Chris Martin desde 2003 hasta 2016. Para muchos expertos en marketing, el resultado es uno de los mejores comerciales del año.