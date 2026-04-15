El acuerdo de Guatemala con Estados Unidos: ¿qué falta y a quién le urge más?

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Guatemala aguarda la operatividad de un blindaje comercial que promete arancel cero para gran parte de su oferta exportable, mientras el sector productivo enfrenta la erosión de su competitividad por retrasos administrativos en Washington.

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La relación comercial entre Guatemala y su principal socio estratégico, Estados Unidos, se encuentra en un punto de máxima expectación técnica y política tras la firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles a inicios de 2026.

Aunque el Gobierno de Guatemala ya completó la notificación del cumplimiento de sus compromisos internos y técnicos la semana pasada, la entrada en vigor de los beneficios arancelarios para los exportadores locales permanece suspendida en un limbo administrativo en Washington.

Esta fase de espera no es un simple trámite, pues representa una carrera contra el tiempo para miles de productores que hoy deben absorber un recargo arancelario global, poniendo a prueba la resiliencia de la economía nacional frente a un entorno internacional cada vez más proteccionista.

Productores nacionales deben absorber el recargo arancelario global por el momento. (Foto: Canva/Soy502)

Laberinto administrativo

El proceso para que el acuerdo sea plenamente operativo depende ahora de una logística legal en dos niveles dentro de la administración estadounidense: la notificación política y la actualización técnica en los sistemas aduaneros.

La ministra de Economía, Gabriela García, ha confirmado que la institución mantiene un monitoreo constante ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

La funcionaria ha reconocido que la activación de este beneficio es vital para sectores como vestuario, textiles y agroindustria, que representan un comercio valorado en aproximadamente US$3,300 millones.

El sector textil guatemalteco sería de los más beneficiados con un arancel cero. (Foto: Canva/Soy502)

La urgencia radica en que, sin la publicación oficial en las aduanas estadounidenses (CBP), los sistemas de ingreso de mercancías no reconocerán el beneficio, obligando a los exportadores a seguir pagando el arancel del 10% impuesto bajo la Sección 122.

"No tenemos información todavía. Estamos como siempre llamando constantemente al USTR a ver cómo va. En cuanto sepamos algo, por supuesto que avisamos", explicó la ministra de Economía, Gabriela García, al referirse a la incertidumbre que rodea el proceso.

La funcionaria añadió que el acuerdo brinda las condiciones para que las inversiones se consoliden y se conviertan en motores de desarrollo, especialmente para las empresas que ya están en el portafolio de ProGuatemala.

Costo de la espera

En el complejo andamiaje legal de los Estados Unidos, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite imponer gravámenes temporales del 10% para proteger su balanza de pagos, una medida que desde febrero de 2026 golpea al 30% de la oferta exportable guatemalteca.

Para el sector productivo, cada día de retraso en la implementación del arancel cero se traduce en una pérdida directa de rentabilidad, especialmente para el agro no tradicional.

Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), advirtió que el análisis de los listados oficiales revela un "punto ciego", ya que mientras el 72.4% de las exportaciones recuperan el arancel cero, productos emblemáticos como la arveja china, el ejote francés y el brócoli han quedado fuera, enfrentando un riesgo real de perder su presencia en los anaqueles estadounidenses frente a competidores directos como México.

Se estima que el brócoli, entre otros productos, queden fuera de los anaqueles estadounidenses. (Foto: Canva/Soy502)

"Los rezagos de la competitividad nacional sumados a un escenario global incierto se han convertido en barreras para la supervivencia y crecimiento de las exportaciones no tradicionales, que son un pilar fundamental para el desarrollo de miles de familias", manifestó Francisco Ralda.

El presidente de Agexport enfatizó que perder el principal mercado de exportación o que este entre en decrecimiento significa, en última instancia, una pérdida masiva de empleos en el área rural.

Compromisos estatales

La sostenibilidad de este beneficio arancelario no es automática ni gratuita, pues conlleva una matriz de compromisos que Guatemala debe sostener con rigor técnico.

El país ha asumido obligaciones sustanciales en áreas de facilitación de comercio, como la digitalización de licencias de importación y el despacho aduanero en 48 horas, además de estándares de propiedad intelectual y seguridad económica.

No obstante, Ralda ha señalado que estos esfuerzos administrativos serán insuficientes si no se resuelven las deficiencias estructurales, ya que la red vial deteriorada y la saturación portuaria generan sobrecostos que oscilan entre el 25% y 30%, lo cual podría anular cualquier ventaja obtenida mediante la reducción de aranceles en la frontera estadounidense.

Segunda fase de negociación

Mientras se aguarda la orden ejecutiva en Estados Unidos y ante la exclusión de productos clave en el anexo inicial, la estrategia de Agexport se centra ahora en una propuesta técnica para una "segunda fase" de negociación inmediata que busque rescatar a los subsectores que actualmente siguen pagando el 10% de arancel.

El planteamiento del sector exportador apunta a que productos como los minivegetales sean reconsiderados bajo criterios de estacionalidad, permitiendo su ingreso libre en épocas donde la producción estadounidense es insuficiente para cubrir la demanda.

El Acuerdo Recíproco no sustituye al DR-CAFTA, sino que actúa como un mecanismo de defensa técnica ante el proteccionismo; por ello, el sector exportador considera vital que el Gobierno respalde esta ampliación para no dejar desprotegido al motor agrícola del país.

Se busca que los minivegetales sean considerados bajo criterios de estacionalidad. (Foto: Canva/Soy502)

Seguridad económica

Un pilar novedoso y determinante en este acuerdo es la sección de seguridad económica, la cual funciona como una pieza del nuevo orden comercial estadounidense para construir cadenas de suministro "confiables".

Sobre este punto, el presidente de Agexport, señaló que el instrumento no debe verse únicamente como un tratado arancelario, sino como un mecanismo que exige a Guatemala tareas pendientes en materia de trazabilidad y alineamiento estratégico para evitar prácticas desleales de terceros países en la región.

Bajo esta premisa, el acuerdo implica un control de origen mucho más estricto en las aduanas nacionales, asegurando que el país no funcione como una "puerta trasera" para mercancías de naciones que se encuentran bajo vigilancia o sanciones comerciales de Washington.

Para Ralda, este compromiso de país es fundamental en una coyuntura de cambios globales e impactos por conflictos internacionales, donde la seguridad económica se vuelve el eje central para mantener el acceso preferencial al mercado norteamericano.

Este alineamiento, lejos de ser solo una medida de presión, busca consolidar una relación de beneficio mutuo que atraiga inversiones interesadas en el cumplimiento de disciplinas laborales y ambientales más estrictas.

Según el representante de los exportadores, el éxito a largo plazo dependerá de que Guatemala logre materializar una agenda de competitividad que incluya la simplificación de trámites y una infraestructura crítica eficiente, permitiendo que el país se posicione como un socio estratégico capaz de ofrecer la certeza técnica y jurídica que el nuevo tablero comercial demanda.

Más allá de los aranceles

La entrada en vigor del Acuerdo Recíproco no solo implica beneficios tributarios, sino que exige a Guatemala una hoja de ruta de reformas estructurales y administrativas, bajo los siguientes pilares: