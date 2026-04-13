Las exportaciones guatemaltecas incrementaron durante febrero de 2026

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El sector exportador nacional reporta un incremento de US$188.8 millones en el primer bimestre, impulsado por el dinamismo del café y el mercado estadounidense.

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El ingreso de divisas por las exportaciones de Guatemala al mercado internacional crecieron 7.6 por ciento durante el primer bimestre de 2026, según estadísticas divulgadas este día por el Banco de Guatemala (Banguat).

La banca central detalló que entre enero y febrero el país realizó exportaciones de productos por 2,661.2 millones de dólares.

Este monto fue superior en 188.8 millones de dólares a los 2,472.4 millones de dólares que Guatemala exportó en el mismo periodo de 2025.

Comparativo de exportaciones (a febrero de cada año) Año Monto (Millones US$) Crecimiento (%) 2025 2,472.4 6.9% 2026 2,661.2 7.6%

Café lidera ventas

Datos publicados por el Banguat confirman que el sector agrícola sigue siendo el motor principal de las ventas al exterior, con productos tradicionales que mantienen una alta demanda.

De acuerdo con las cifras oficiales, el café se posicionó como el producto con mayor generación de divisas en los meses de enero y febrero de este año, alcanzando los 322.7 millones de dólares, lo que representa el 12.1 por ciento del total exportado.

El café se posicionó como el producto con mayor generación de divisas en enero y febrero de este año. (Foto: Canva/Soy502)

En segundo lugar se ubicaron los artículos de vestuario, que sumaron 245.5 millones de dólares, equivalentes al 9.2 por ciento de la participación.

El monto total de las exportaciones del comercio general se situó en US$2,661.2 millones, mayor en US$188.8 millones (7.6%) al monto registrado a febrero de 2025 (US$2,472.4 millones).

Los productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron el café con US$322.7 millones (12.1%); artículos de vestuario con US$245.5 millones (9.2%).

Le siguen el azúcar con US$164.0 millones (6.2%); banano con US$153.6 millones (5.8%); grasas y aceites comestibles con US$136.5 millones (5.1%); y cardamomo con US$123.9 millones (4.7%).

Top 5 productos exportados (enero-febrero de 2026) Producto Monto (Millones US$) Participación (%) Café 322.7 12.1% Vestuario 245.5 9.2% Azúcar 164.0 6.2% Banano 153.6 5.8% Grasas y aceites 136.5 5.1%





El azúcar sigue entre los principales productos de exportación de Guatemala. (Foto: Canva/Soy502)

Mercados estratégicos

La distribución geográfica de las mercancías guatemaltecas muestra que Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial, recibiendo productos por un valor de 872.5 millones de dólares.

Esta cifra representa el 32.8 por ciento del total de divisas generadas, seguida muy de cerca por el mercado de Centroamérica, que adquirió productos nacionales por 870.7 millones de dólares, una cuota del 32.7 por ciento.

Otros destinos relevantes durante este bimestre fueron la Eurozona con 218.9 millones de dólares (8.2%) y México con 121 millones de dólares (4.5%).

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Guatemala. (Foto: Canva/Soy502)

Principales destinos de exportación País / Región Monto (Millones US$) Participación (%) Estados Unidos 872.5 32.8% Centroamérica 870.7 32.7% Eurozona 218.9 8.2% México 121.0 4.5% República Dominicana 50.5 1.9%

Fuente: Banguat

Baja en importaciones

En cuanto a la adquisición de bienes extranjeros, Guatemala registró una leve desaceleración que favorece levemente la balanza comercial del período al reducir la salida de divisas por compras.

El monto total de las importaciones realizadas se situó en 5,525.9 millones de dólares, cifra menor en 78.1 millones de dólares (1.4%) al registrado a febrero de 2025 cuando fue de 5,604.0 millones.

Esta disminución estuvo influenciada principalmente por la variación negativa observada en combustibles y lubricantes, que cayeron 119.3 millones de dólares (-14.4%), y materias primas para la industria con una baja de 58.8 millones de dólares (-4.1%).

Las importaciones provinieron, de acuerdo a su participación por origen, principalmente de los Estados Unidos con 1,669.5 millones de dólares, lo que representa el 30.2 por ciento del total.

La República Popular China se consolida en la segunda posición con 1,001.5 millones de dólares (18.1%), seguida por el bloque de Centroamérica con 626.8 millones (11.3%), México con 498.4 millones (9.0%) y la Eurozona con 289.9 millones de dólares (5.2%).

Guatemala cerró el año pasado con 15,595.3 millones de dólares en ingreso de divisas por sus exportaciones, superior a los 14,556.3 millones de 2024.