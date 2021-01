De libros al cine: Las adaptaciones que verás este 2021

A pesar del riesgo financiero, muchos realizadores se animan a trasladar las historias literarias que han sido "Best seller" al cine. Algunas resultan un fenómeno cultural y otras un fracaso.

Estas son algunas producciones inspiradas en libros que verás este 2021:

"Cruella"

"Cruella". (Foto: Walt Disney Pictures)

Esta será la precuela del live action "101 Dálmatas" de 1996. Será centrado en Estella «Cruella» de Vil, una excéntrica diseñadora de modas obsesionada con las pieles de animales.

Su protagonista es Emma Stone, además de Paul Walter, Emma Thompson y Joel Fry. Se estrenará en mayo.

"Deep Water"

Vic Van Allen (Ben Afflek) y Melinda (Anda de Armas) son una pareja que vive en un matrimonio abierto, gracias a que el esposo permite que su esposa tenga aventuras. Su relación se torna muy oscura luego de que Vic se convierte en el principal sospechoso del asesinato de dos amantes de Melinda.

"Dune"

Una inesperada traición obliga a Paul y a su madre a internarse en el peligroso desierto del planeta, en donde viven los nativos de Arrakis. Oscarr Isaac es parte de este elenco.

Oscar Isaac en "Dune". (Foto: Oficial)

"Death on the Nile"

No es la primera adaptación de la novela homónima de Agatha Christie, pero es una continuación de "Murder on the Orient Express".

"Muerte en el Nilo". (Foto: Oficial)

"Infinite"

(Foto: Infinite)

Se basa en la novela debut de Eric Maikranz, "The reincarnationist papers". Evan Michaels, tiene visiones extrañas, recuerdos de sus vidas pasadas. Esa habilidad lo lleva a conocer a Cognomina, una organización de personas con su misma habilidad.