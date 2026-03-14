Hijas de Aurelia Choc se pronuncian por hallazgo de los cuerpos en Alabama

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Las hijas mayores de Aurelia Choc piden la pena de muerte para el principal sospechoso, ante el posible asesinato de su madre y sus hermanos.

Las hijas de Aurelia Choc se han pronunciado luego que el pasado jueves se diera a conocer que tres cuerpos fueron encontrados sin vida, en Mobile Alabama, Estados Unidos, cerca de la zona en donde desapareció su madre y sus hermanos el 30 de enero del presente año.

Las autoridades creen que se podría tratar de la familia guatemalteca, ya que el lugar conecta con el principal sospechoso del caso y por las características físicas de los cuerpos.

Lorena, la hija mayor de Aurelia, mencionó que se encuentran angustiadas a la espera del resultado de las autopsias de los cuerpos encontrados. "Necesitamos respuestas porque aún no podemos asimilar todo lo que está pasando, aún no lo queremos creer" dijo mientras lamenta lo que están viviendo.

Las dos jóvenes comentaron que esperan que no sean ellos, ya que aún tienen esperanzas de que se encuentren con vida.

Las hijas mayores de Aurelia Choc exigen respuestas y justicia tras el secuestro y desaparición de su madre y sus dos hermanos menores. (Foto: Telemundo)

Pena de muerte

Las hermanas Yoselin y Lorena han explicado que no tienen mucha información por parte de las autoridades y al momento no se les ha explicado de la relación del sospechoso que se encuentra bajo custodia por el secuestro de su madre y hermanos menores.

"No nos dicen mucho, ya que nos dicen que son políticas de privacidad", indicó Lorena con respecto a los avances que se han logrado en la investigación. Entre lágrimas Lorena exigió que se haga justicia por su familia y afirma que quieren la pena de muerte para el sospechoso de la posible muerte de sus seres queridos.

El principal sospechoso es Héctor Gamaliel Argueta Guerra, de 27 años, y de origen salvadoreño, a quien las hermanas le piden que pueda dar respuestas que las ayuden a entender que fue lo que causó este sufrimiento a su familia.

El salvadoreño Héctor Gamiliel Argueta Guerra es el principal sospechoso del triple crimen. (Foto: Archivo/Soy502)

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Última vez

Yoselin relató que la última vez que vio a sus hermanos y a su madre fue el 30 de enero por la noche "acosté a mi hermanito menor de dos años, es el recuerdo que me queda de él" expresó la joven entre lágrimas y suspiros.

Las hermanas dicen que supieron que su madre y hermanos no estaban por medio de una vecina que llevaba a su madre al trabajo pero que ese día, cuando la fue a buscar para irse a laborar, nadie abría la puerta. Las jóvenes se pusieron alerta ante esa llamada y comenzaron a llamar a su mamá y a su hermana sin obtener respuesta.

La familia guatemalteca fue reportada como desaparecida tras haber sido vista por última vez el pasado 30 de enero. (Foto: Mobile Tribune)

Único problema

Lorena comentó que el único problema que su madre tenía, era con el padre del pequeño Anthony. Según las hermanas, el papá del menor se había separado de su madre y en una ocasión la había golpeado luego de haber desaparecido por una temporada. Las jóvenes afirmaron que recurrentemente la policía llegaba a verificar que todos estuvieran bien.

Las autoridades les han indicado a las guatemaltecas que las autopsias podrían llevar un tiempo por lo que piden paciencia para esclarecer lo sucedido y determinar si efectivamente se trata de Aurelia y sus hijos o si la búsqueda de su familia continua.

Los cadáveres hallados tienen las características de la familia guatemalteca. (Foto: Archivo/Soy502)

*Con información de Telemundo