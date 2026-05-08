PGN y Contraloría piden anular reelección de Walter Mazariegos en la Usac

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La PGN y la CGC solicitan al juzgado emitir el fallo definitivo para anular la votación y elección que favoreció la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

Luego de haberse conocido el fallo del Juzgado Décimo Quinto del ramo civil, que suspendió provisionalmente la reelección de Walter Mazariegos, como rector de la Universidad de San Carlos (Usac), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), solicitaron no sólo emitir amparo en definitiva, sino también la anulación de la votación que favoreció a Mazariegos el pasado 8 de abril.

Según la petición de la CGC, previo a realizar el acto de votación, el Cuerpo Electoral Universitario debió de cerciorarse de que Mazariegos contara con la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos, conocido como "finiquito".

De esta cuenta, expone que una de las obligaciones que debió observarse, estaba relacionada con establecer si el actual Rector de la Usac cumplía con los requerimientos establecidos no solo en la norma vigente de esta casa de estudios superiores.

Con esto, agrega que, al no cumplir con una de las obligaciones contempladas en la norma vigente era imposible declarar como Rector Electo, período 2026-2030, a Mazariegos como lo confirmó el pasado 17 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU).

A dicha petición, también se une lo solicitado por la PGN que pide que, al pronunciar la sentencia definitiva, en esta acción amparo, el órgano jurisdiccional constituido en Tribunal de Amparo, al establecer que el rector de la Usac no cuenta con "el fiquito" actualizado.

Amparo contra Mazariegos

El juzgado Décimo Quinto del ramo civil, constituido en Tribunal de Amparo, otorgó amparo provisional con el que suspenden la elección del Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac), período 2026-2030.

La acción fue presentada por Irayda Mirtala Ruiz Bode en contra del Cuerpo Electoral conformado por los electores Wendy López Dubón, representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala, y el estudiante Brando Samayoa, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Polémica elección

En medio de protestas e inconformidades por la exclusión de 19 cuerpos electorales, el pasado 8 de abril se celebró la elección del rector de la USAC para el período 2026-2030.

Ese día estaban habilitados para ejercer su derecho, 75 electores de los 170 que establece la normativa universitaria.

Sin embargo, 23 electores acreditados decidieron romper quórum, por lo que la elección se llevó a cabo, solo con 52 qué fueron los únicos que votaron por la continuidad de Mazariegos.

Es hacer notar que días previos a la elección, el 25 de marzo y 6 de abril, respectivamente, el Consejo Superior Universitario (CSU), no acreditó a Cuerpos Electorales que había ganado sus respectivos procesos de elección con el argumento de irregularidades en dichas elecciones.

Confirmación

El pasado 17 de abril, el sesión ordinaria EL CSU confirmó la elección de Mazariegos como rector de la USAC.

La decisión fue avalada con el voto de 22 de los 33 integrantes del CSU presentes. Hubo 9 votos en contra y 3 abstenciones.