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El adolescente que atacó a tiros a una menor e intentó escapar

  • Con información de Eunise Valdez/Colaborador
09 de mayo de 2026, 08:52
El adolescente de 17 años portaba&nbsp;una carabina y cuatro municiones. (Foto: archivo/Soy502)

El adolescente de 17 años portaba una carabina y cuatro municiones. (Foto: archivo/Soy502)

La menor fue llevada de emergencia a un centro asistencial.

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Un adolescente de 17 años fue remitido al Juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal, señalado de presuntamente herir con arma de fuego a una menor de 14 años en Florido Aceituno, Escuintla.

Según la Policía Nacional Civil⁠ (PNC), luego de cometer el hecho, el presunto responsable intentó escapar hacia un área montañosa del sector; sin embargo, fue perseguido, neutralizado y posteriormente detenido por los agentes.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Durante la aprehensión, las autoridades le decomisaron una carabina y cuatro municiones.

La adolescente herida fue trasladada a un centro asistencial, mientras que el menor quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para solventar su situación legal.

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