El adolescente que atacó a tiros a una menor e intentó escapar

La menor fue llevada de emergencia a un centro asistencial.
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Un adolescente de 17 años fue remitido al Juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal, señalado de presuntamente herir con arma de fuego a una menor de 14 años en Florido Aceituno, Escuintla.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), luego de cometer el hecho, el presunto responsable intentó escapar hacia un área montañosa del sector; sin embargo, fue perseguido, neutralizado y posteriormente detenido por los agentes.
Durante la aprehensión, las autoridades le decomisaron una carabina y cuatro municiones.
La adolescente herida fue trasladada a un centro asistencial, mientras que el menor quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para solventar su situación legal.