Adolescente que estaba desaparecida es localizada sin vida

La menor avisó que estaría con su novio, pero nunca regresó a su casa.
Carla Yaneth López Ramírez, de 15 años, fue reportada como desaparecida, pero días después fue localizada sin vida.
Según información preliminar, la menor salió de su casa el martes 17 de febrero, por la noche se comunicó con su madre para avisarle que se quedaría en casa de su novio.
Desde entonces, la familia no supo más de ella y alertaron a las autoridades.
Este jueves, su cuerpo fue hallado flotando en las aguas del río San José, a un costado de la ruta CA-10 que conduce hacia Esquipulas, en el departamento de Chiquimula.
Debido a la ubicación del cuerpo, fue necesario el apoyo de Bomberos Voluntarios para extraerlo.
Familiares se presentaron al lugar para identificarla.