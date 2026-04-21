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La pareja que murió tras ataque armado en cevichería de zona 6

  • Por Jessica González
21 de abril de 2026, 09:42
Ambos eran originarios de Santa Rosa. (Foto: redes sociales)

Ambos eran originarios de Santa Rosa. (Foto: redes sociales)

La pareja estaba en el lugar junto a su hijo de 5 años, quien resultó herido. 

EN CONTEXTO: ¡Impactantes videos! Imágenes posteriores al ataque armado en zona 6

Un ataque armado registrado en una cevichería de la zona 6, acabó con la vida de seis personas y dejó a otras dos heridas. 

Entre las víctimas mortales están los esposos Kimberly Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz, quienes eran originarios del cantón Buena Vista, Ixhuatán, Santa Rosa.

Junto a ellos iba su pequeño hijo de 5 años, quien resultó herido durante el ataque. 

El menor sufrió heridas en el tórax y brazo izquierdo. Fue operado y continúa en observación médica.

Según los cuerpos de socorro, en el lugar quedaron los cuerpos de tres hombres y dos mujeres, entre ellos el de Pérez Ramos. 

Boch, de 50 años, fue trasladado aún con vida a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde finalmente falleció. 

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