La pareja que murió tras ataque armado en cevichería de zona 6

La pareja estaba en el lugar junto a su hijo de 5 años, quien resultó herido.
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Un ataque armado registrado en una cevichería de la zona 6, acabó con la vida de seis personas y dejó a otras dos heridas.
Entre las víctimas mortales están los esposos Kimberly Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz, quienes eran originarios del cantón Buena Vista, Ixhuatán, Santa Rosa.
Junto a ellos iba su pequeño hijo de 5 años, quien resultó herido durante el ataque.
El menor sufrió heridas en el tórax y brazo izquierdo. Fue operado y continúa en observación médica.
Según los cuerpos de socorro, en el lugar quedaron los cuerpos de tres hombres y dos mujeres, entre ellos el de Pérez Ramos.
Boch, de 50 años, fue trasladado aún con vida a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde finalmente falleció.