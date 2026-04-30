Adolescente guatemalteco muere tras tiroteo en Estados Unidos

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El menor que falleció es originario de Suchitepéquez, donde sus familiares esperan darle cristiana sepultura.

Un adolescente guatemalteco murió tras resultar herido en un tiroteo ocurrido durante la noche del pasado domingo 26 de abril en Houston, Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades locales, el hecho se registró alrededor de las 20:00 horas locales, cuando oficiales respondieron a un reporte de disparos en el estacionamiento de un área ubicada en 5803 Fondren Road.

Al llegar, encontraron a Ronald de Jesús Xiloj Cua, de 17 años, en el suelo con múltiples heridas de bala.

La víctima fue identificada como Ronald Xiloj Cua, de 17 años. (Foto: Redes sociales)

Los agentes llamaron a los paramédicos para que trasladaran al guatemalteco a un hospital, pero lo declararon muerto en la escena, debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación preliminar indica que, tras el ataque, un vehículo abandonó la escena. Posteriormente, las autoridades localizaron a una persona en un hospital cercano con una herida de bala no mortal, relacionada con el mismo incidente.

Sin embargo, hasta este miércoles la policía no había detenido a ningún sospechoso, por lo que difundió imágenes de dos personas de interés vinculadas al caso y solicitó ayuda para identificarlos.

Las autoridades estadounidenses compartieron fotografías de sospechosos. (Foto: Departamento de Policía de Houston)

Un segundo sospechoso es buscado por las autoridades de Estados Unidos. (Foto: Departamento de Policía de Houston)

Piden apoyo

Mientras espera que se haga justicia, la familia de Ronald ha solicitado ayuda para repatriar su cuerpo a su natal Suchitepéquez, donde esperan darle cristiana sepultura.

Las personas que deseen colaborar pueden hacer un donativo a través de Zelle al +1 346-309-1914, a nombre de Cecilia Xiloj. También se pueden comunicar al +1 346-704-7159 con Osvaldo Xiloj.

*Con información de Departamento de Policía de Houston