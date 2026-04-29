Arrestan a guatemalteco tras apuñalar a su hermano en EE. UU.

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La víctima sufrió una hemorragia considerable tras una herida punzante en el cuello.

Un migrante guatemalteco resultó detenido tras señalado de apuñalar a su hermano en el cuello durante un incidente ocurrido la madrugada del 26 de abril en Pensilvania, Estados Unidos.

De acuerdo con la policía de Shenandoah Borough, los agentes acudieron a una vivienda en West Coal Street alrededor de las 3:03 a. m. (hora local), donde encontraron a la víctima con una herida punzante en el cuello y una hemorragia considerable.

El hombre recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado a un hospital, donde requirió cirugía. Pese a la gravedad de la lesión, sobrevivió al ataque.

En un inicio, el paciente declaró que su agresor era su hermano. Más adelante, tras la intervención médica y con apoyo de un intérprete, lo identificó como Esteban Jaejuc, de 26 años, alias "Gregorio Chen Suc o Esteban Suc Juc".

Esteban Jaejuc enfrenta varios cargos a raíz del incidente. (Foto: Departamento de Policía de Shenandoah Borough)

El sospechoso fue detenido horas después sin incidentes y ahora enfrenta cargos por agresión agravada, agresión simple, poner en peligro a otra persona y acoso. Permanece en la prisión del condado de Schuylkill al no pagar una fianza de $25 mil dólares y su audiencia preliminar está prevista para el 7 de mayo.

Las autoridades no revelaron la nacionalidad de Suc, pero en redes sociales se le identificó como originario de Quiché.

*Con información del Departamento de Policía de Shenandoah Borough