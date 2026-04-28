Adolescente muere tras sufrir accidente laboral en zona 18

La víctima de 17 años cayó de una altura aproximada de 35 metros.
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Un adolescente sufrió un accidente laboral cuando se encontraba dentro de una calera, en la 32 avenida y 11 calle de la colonia Paraíso II, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
La víctima cayó en un silo en donde se llena el cemento, de aproximadamente 35 metros de alto, por lo que al arribo de los Bomberos Voluntarios se constató que la persona ya no contaba con signos vitales.
El adolescente fallecido fue identificado como: Abner Pop Paiz, de 17 años. Para el rescate del cuerpo sin vida se utilizó equipo especial para entrar al silo, según indicaron los socorristas.
Los compañeros del fallecido indicaron que él era una persona con experiencia en el trabajo, realizaba esas tareas a diario y que les extrañó el accidente laboral.