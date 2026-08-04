Ataque armado deja un adolescente fallecido en zona 21

El hecho se registró en Nimajuyú, un menor de 15 años falleció.
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Durante la noche de este lunes 3 de julio se registró un ataque armado en la zona 21 de la ciudad, el cual dejó a un adolescente de 15 años fallecido.
Varios llamados de emergencia alertaron a Bomberos Voluntarios de la 78 compañía, quienes inmediatamente se dirigieron a Nimajuyu 1 modulo 18-01, donde localizaron al menor, quien debido a la gravedad de las heridas, ya no contaba con signos vitales.
A la escena se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acordonaron el área y solicitaron a los socorristas evacuar el lugar.
Por órdenes de la PNC se solicitó no documentar el hecho. Por el momento se mantienen en espera del Ministerio Público para realizar las diligencias de ley.