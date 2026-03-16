Adolescente termina herida con arma blanca durante convite en Mixco

La menor fue agredida por la espalda dejándola herida en medio de la celebración.
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Una adolescente de 17 años resultó gravemente herida durante un convite que se realizaba en la colonia La Comunidad, zona 10 de Mixco, en el marco de las celebraciones de la fiesta patronal.
El hecho ocurrió en el extremo de buses del sector, donde se concentraban vecinos y visitantes para participar en las actividades festivas. En ese lugar, por causas que aún no han sido esclarecidas, la menor fue agredida con un arma blanca, sufriendo varias heridas en la espalda.
Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial, donde fue identificada como Marly Ixcoy, de 17 años.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas capturadas tras el suceso, pero se ha abierto la investigación para dar con su paradero, señaló la Policía Nacional Civil.