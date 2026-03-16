Camión que se empotra en vivienda deja dos personas fallecidas

El camión destruyó parte de la estructura de la vivienda y dejó a uno de sus residentes sin vida.
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Durante la noche del pasado domingo 15 de marzo se reportó un accidente vial donde se vio involucrado un camión que transportaba hierro que terminó empotrado en una vivienda y dejó a dos personas fallecidas.
Las víctimas son:el piloto del camión y un integrante de la familia que vivía en el inmueble.
El accidente sucedió en el kilómetro 190 Ruta que comunica Tecpán Guatemala a Santo Tomás Chiché, jurisdicción de la Aldea Xecoxol, cuando el piloto perdió el control del transporte.
Momentos después del incidente se presentaron Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Tecpán, Santo Tomás Chiché y Quiché donde laboraron utilizando equipo hidráulicoo conocido como quijada de la vida para poder rescatar uno de los cuerpos que quedó bajo los escombros y del camión.
Tras el hecho se coordinó con las autoridades correspondientes para hacer las diligencias de ley.