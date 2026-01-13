Adolescentes fueron drogadas mientras realizaban compras

-

La madre de una de las adolescentes las encontró desorientadas al regresar de trabajar y llamó a los bomberos.

Dos adolescentes llegaron al mercado San Rafael en zona 18 para realizar sus compras. Tras caminar por las ventas se encontraron con un desconocido que les ofreció una bebida que supuestamente estaban promocionando.

Ambas decidieron probarla y siguieron su camino sin pensar que empezarían a sentirse mal al paso de los minutos. Al notar los síntomas decidieron regresar sin las compras, aunque percibieron que alguien las perseguía.

Los Bomberos Voluntarios las trasladaron con síntomas de intoxicación. (Foto: Hans Lemus/CBV)

Rápidamente se subieron a un mototaxi y decidieron irse a la casa de una de ellas para resguardarse y pedir auxilio. Al llegar, se desplomaron en un sillón de la vivienda y tras unas horas fueron descubiertas por la madre que regresaba de su trabajo.

La madre pidió auxilio a los Bomberos Voluntarios quienes se dirigieron al asentamiento Independencia, colonia el Paraíso II, zona 18, encontrando a las dos jóvenes con signos de intoxicación.

Fueron localizadas por la mamá de una de ellas en el asentamiento Independencia, colonia Paraíso II, zona 18.(Foto: Hans Lemus/CBV)

Los socorristas las trasladaron aún desorientadas a la emergencia del hospital San Juan de Dios, donde fueron entrevistas por detectives de la unidad de delitos contra la vida de la Policía Nacional Civil y quedaron bajo observación de los médicos de turno.

Las autoridades siguen trabajando en la investigación para dar con el responsable.