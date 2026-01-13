Cuerpo localizado en la avenida Hincapié es de un menor de edad, confirma el Inacif

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dio a conocer que se logró identificar un cuerpo que fue encontrado el pasado 8 de enero dentro de una cuneta.

Se trata de un menor de 13 años que fue encontrado envuelto en sábanas en el kilómetro 10 de la ruta que conduce de la Avenida Hincapié a Boca del Monte.

Las autoridades indicaron que los análisis realizados establecieron que la causa de muerte se debió a asfixia por estrangulación.

Por aparte el Ministerio Público sigue en diligencias para esclarecer los hechos.

Al ser menor de edad, legalmente no se puede compartir en nombre, sin embargo las autoridades indicaron que se trata de un menos de 13 años (Foto: Redes Sociales)