Adolfo Méndez Vides recibe homenaje tras ganar Premio Nacional de Literatura

-

Tras obtener el Premio Nacional de Literatura, Adolfo Méndez Vides recibió un homenaje por su trayectoria como escritor, docente e investigador, destacando su influencia en la literatura y su aporte constante al desarrollo cultural guatemalteco.

Hace unos días se dio un homenaje por parte de la Municipalidad capitalina a Adolfo Méndez Vides, quien recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, el mayor reconocimiento que otorga el Gobierno de Guatemala desde 1988.

Méndez Vides es uno de los escritores más destacados del panorama cultural guatemalteco. Tiene cerca de 50 años de trabajo como escritor, investigador, docente y columnista cultural, aportando de forma sostenida al desarrollo de las letras nacionales.

Fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Por eso se destacó su amplia trayectoria y la profundidad de su obra, que aborda la realidad social y la vida urbana desde una mirada crítica y sensible.

El reconocimiento reafirma la vigencia del trabajo de Adolfo Méndez, cuya obra continúa acercando la literatura a nuevas generaciones y fortaleciendo el diálogo cultural.

Méndez Vides ha sido uno de los escritores guatemaltecos con mucha trayectoria. (Foto: Cortesía MCD)

Galardón

El pasado 11 de febrero, en el magno escenario del Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias.

Durante el acto, Méndez Vides hizo un repaso de su vida, vinculada a la literatura, desde su procedencia de una familia de lectores, "por lo que escribir se me dio por añadidura", hasta su paso por el colegio, donde un sacerdote le dio las llaves de la biblioteca para explorarla y leyera lo que se le antojara.

Su familia lo acompañó durante la premiación. (Foto: Cortesía MCD)

Según declaró, gracias al apoyo de escritores como Monterroso, Pérez de Antón y de diversos miembros de la industria editorial del país, le permitió, en sus propias palabras, "actuar como testigo de mi tiempo, sin olvidar, al enfrentarme a la belleza del mundo, que el asombro es la clave".

El escritor aceptó el reconocimiento con gratitud a sus mentores literarios, especialmente a su esposa, la escritora María Elena Schlesinger, "por soportar mis fantasías y aislamiento, porque la escritura exige concentración y perderme muchas horas en el espacio, pero si ello me ha significado este reconocimiento nacional, quiere decir que lo que estoy haciendo ha valido la pena. Muchas gracias", finalizó.

Se le otorgó un diploma por su logro artístico. (Foto: Cortesía MCD)

Deber cívico

Además, Méndez Vides preside el Consejo Cultural Municipal, un espacio que ayuda a dar rumbo a la cultura en la ciudad. Desde ahí impulsa proyectos, escucha propuestas y conecta a personas e instituciones, fortaleciendo las tradiciones y el talento local con una labor constante y comprometida.

Por medio de un comunicado, la Unidad de Prensa de la Municipalidad compartió: "Para la Municipalidad, contar con una figura como Adolfo Méndez Vides dentro del Consejo Cultural Municipal es motivo de orgullo, porque su trayectoria contribuye a construir un lugar que inspira desde la cultura y que conecta con la memoria, las ideas y la creatividad de quienes viven y sienten la ciudad".

En el Palacio Nacional de la Cultura se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. (Foto: Cortesía MCD)

El escritor también ha encontrado en TikTok una forma fresca de compartir su pasión por la lectura. En su canal comenta libros y autores con un lenguaje cercano, demostrando que la literatura puede adaptarse a nuevas plataformas.

Durante la entrega del premio se contó con la participación de la agrupación marimbística Q'ojonel Soon, la cual puso el ambiente festivo con melodías como Ferrocarril de los Altos, Nos enamoramos en abril, La cumparsita, Oblivion y Noche de luna entre ruinas.

También ganó el Premio Latinoamericano de Novela Nueva Nicaragua en 1986. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Algunas de sus obras