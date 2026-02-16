Josué Dany Ortiz, el portero que dejó huella eterna en el futbol nacional

-

Josué Dany Ortiz se consolidó como figura del futbol guatemalteco al ganar títulos con Municipal, Comunicaciones y destacar en la Selección Nacional. Su repentina muerte durante el Clásico 211 marcó al deporte guatemalteco, que hoy mantiene vivo su legado bajo los tres palos.

Desde muy joven, en su natal Coatepeque, Quetzaltenango, Josué Dany Ortiz Maldonado demostró que su destino estaba en las canchas de futbol.

Él nació el 26 de julio de 1976, específicamente en la aldea Las Palmas, y creció para convertirse en portero en diferentes deportivos.

Danny Ortiz carga a su pequeño hijo cuando militaba con Municipal. (Foto: Byron de la Cruz)

Sus primeros pasos los dio en el equipo Quetzal, cuando tenía 15 años; luego pasó al seleccionado de Coatepeque, en Primera División.

Por su talento comenzó a llamar la atención por visores de la capital y aunque este departamento fue su cuna y en donde era muy querido, su carrera avanzó en otros equipos; en 1998 debutó en la Liga Mayor con el CSD Suchitepéquez y luego paso a las filas del Deportivo Carchá.

Danny Ortiz falleció luego de un fuerte choque accidental con Mario Rodríguez. (Foto: Archivo)

Huellas imborrables

La carrera de Ortiz dio un salto grande al vestir las camisetas de los dos equipos más ganadores en la historia del futbol guatemalteco, primero la de Comunicaciones (2001 - 2002) y luego la del CSD Municipal (2002 - 2004)

Con los cremas ganó experiencia en partidos de alta presión y sirvió para ganarse sus primeras convocatorias en la Azul y Blanco; con los rojos maduró y fue en este conjunto en el que Ortiz se convirtió en un referente, gracias a su agilidad y su liderazgo.

Fue campeón de Liga con Comunicaciones en 2002, y con Municipal en 2003; también se consagró campeón con Selección Nacional en la Copa de Naciones de la Uncaf en 2001, además de ser el guardameta menos vencido en 2002.

No solo brilló en los clubes, sino que fue sucesor de leyendas como Edgar el "Gato" Estrada, por lo que participó en procesos eliminatorios y torneos regionales como la Copa Uncaf y la Copa de Oro de la Concacaf.

Fue en el cuadro escarlata donde Ortiz se convirtió en un referente absoluto del futbol guatemalteco. (Foto: elmimado_dela_aficion)

La tragedia

Durante el Clásico 211, el 29 de febrero de 2004, disputado en el entonces Estadio Nacional Mateo Flores, hoy Doroteo Guamuch Flores, Ortiz salió a cortar un balón al ras del césped, pero en ese movimiento chocó con el delantero de Comunicaciones, Mario el "Loco" Rodríguez, quien impactó su rodilla en el pecho del arquero.

La asistencia médica llegó pronto e inmediatamente fue movilizado a un hospital. Los medios nacionales esperaban una pronta mejoría, pero nadie imaginó que tres horas después del incidente, se anunciaría el deceso a sus 27 años.

Tras su fallecimiento, el arquero recibió un sinfín de merecidos homenajes, tanto en la capital como en su pueblo natal. Cientos de personas acompañaron a la familia al cementerio de Coatepeque para despedirlo con honores.

Como parte de los homenajes póstumos, desde el torneo Apertura 2008 la Liga Nacional comenzó a premiar al guardameta menos vencido de cada campeonato con el trofeo "Josué Dany Ortiz".

Los guantes conmemorativos de Danny Ortiz fueron utilizados por porteros profesionales y aficionados. (Foto: Byron de la Cruz)

Asimismo, la marca nacional de guantes R1M sacó al mercado en 2018 la línea de Dany Ortiz, que en su diseño incluían la imagen del guardameta en color azul. Estos fueron aprobados por la familia del meta y se vendieron inicialmente a Q475.

El recuerdo de Ortiz vive como el portero que siempre dio la vida por cada balón. A más de dos décadas de su partida, aficionados y futbolistas continúan recordándolo como un arquero valiente y comprometido, cuyo legado inspira a nuevas generaciones que sueñan con defender la portería y triunfar en el futbol nacional.