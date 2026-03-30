Adorador Juan Carlos Alvarado visita Guatemala

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El adorador Juan Carlos Alvarado está en su país y compartió fotografías luego de un encuentro muy especial con la fe.

El músico guatemalteco está de visita en Sololá y días atrás compartió su música con quienes desean un encuentro especial con Dios en la iglesia "Frater Atitlán", en Santiago Atitlán, donde compartió música y palabra.

"A Santiago Atitlán a uno de los lagos más bellos del mundo a donde tenemos el privilegio de celebrar a Jesucristo con nuestro hermanos", escribió emocionado.

Alvarado reside en Estados Unidos y viaja por diversas ciudades compartiendo el evangelio. En esta ocasión mostró fotos del lugar, emocionado de estar de nuevo en casa.

Juan Carlos cuenta con un momento de adoración que comparte en sus redes como Instagram y TIk Tok. También ha compartido su testimonio en varios Podcast.

#CapCut #adoracionextrema #JuanCarlosAlvarado ♬ original sound - Juan Carlos Alvarado @juankarlosalvarado Momentos de nuestro más reciente Live de adoración Eres Señor Vencedor #livehighlights

Su trayectoria

A los 21 años se hizo pastor de alabanza de la "Iglesia Cristiana Palabra en Acción" de Quetzaltenango, junto al grupo dio sus primeros pasos como productor musical.

Comenzó a ser uno de los servidores del Señor más solicitados por todo el continente, así inició "Adoración & Alabanza Producciones".

"Aviva el fuego", su primera producción como solista y de ahí surgieron cánticos de mucha bendición para millares de cristianos internacionalmente.

Tras su producción "Aviva el fuego" es invitado por "Hosanna Integrity" y "Canzion Producciones" para realizar "Glorifícate" y "Tu palabra.

Sus éxitos más conocidos son "Cristo no está muerto", "Cantaré al señor por siempre", "El poderoso de Israel", "Jehová es mi guerrero", "Glorifícate", "Más que vencedor", "Hoy más que ayer", "Santo es el Señor", "Con todo mi corazón", entre otros.

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