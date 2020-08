Adquirió Covid-19, pasó la enfermedad en casa y su padre murió

Ángel Pérez, de 24 años jamás imaginó que perdería a su padre tras contagiarse él mismo de coronavirus y llevarlo después a su hogar.

No pudo ser hospitalizado pues se contagió en medio de la crisis sanitaria ocurrida en España, en pleno pico de la pandemia, cuando los centros asistenciales estaban abarrotados, por ello tuvo que pasar duros momentos y sus síntomas sin atención médica y la pasó muy mal.

“Estuve en la cama ocho días, no tenía fuerzas, tenía ataques de tos y dolores muy intensos en los bronquios. Al principio, mi padre no creyó que era coronavirus. Pero yo notaba que avanzaba muy rápido y me aislé en mi cuarto”, explicó al compartir su historia para el medio español El País.

Pérez vivía con ambos padres en Leganés, un sector de Madrid, por ello, inevitablemente se acabaron contagiando también. La tragedia llegó a su vida cuando su padre falleció en abril.

“¿Culpa? Alguna vez lo he pensado, porque yo fui el primero pero esto es imparable, no sabes en qué momento se pudieron contagiar. Lo pudimos contraer todos afuera. Yo hice todo lo posible, y él también, no sé qué podía haber hecho mejor, la verdad, no salí de casa desde el 12 de marzo”, afirmó.

El graduado en Ingeniería Informática quiso compartir su historia como una advertencia a las personas de su edad: “Yo, con 24 años, lo he pasado fatal y pienso en las personas con problemas cardiacos, respiratorios. La gente se lo toma muy a la ligera, es ridículo que haya quien no crea esta situación o no use mascarillas”, aseveró.

En Guatemala, el mayor rango de casos confirmados por edad se encuentra en los 20 a 29 años, así como en la población de 30 a 39 años.

TE PUEDE INTERESAR: