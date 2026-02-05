Adria Arjona entre las mejores actuaciones,según revista estadounidense

-

Adria Arjona aparece en la edición especial de "Mejores actuaciones", según la "W Magazine" de Estados Unidos, que destacó a las estrellas más aclamadas con un cortometraje.

OTRAS NOTICIAS: Adria Arjona y Jason Momoa vistos de nuevo en una alfombra

En un cortometraje dirigido por Tyrone Lebon y Frank Lebon, Adria aparece junto a una Emma Stone homicida, una Sydney Sweeney dorada y un Alexander Skarsgård en llamas, un George Clooney saqueando mucho dinero y un Sean Penn pensativo, como parte de la magia de la revista.

Foto: Oficial

En 15 años, W ha encargado retratos inolvidables de los actores más destacados del año y en esta ocasión, el fotógrafo Tyrone Lebon dio un paso más al crear su propia película.

La cinta fue grabada por cuatro días, en un enorme estudio. Lebon y su equipo seleccionaron a más de 30 de las estrellas más importantes de Hollywood para escenas y vestuarios inimaginables, el resultado es una película de ficción (y tráiler) titulada "Hollywood Cream" (La crema de Hollywood) que muestra las "Mejores Actuaciones", de los últimos tiempos y Adria es considerada entre ellas.

Foto: W Magazine.

La edición de los mejores actores de Hollywood

En los últimos 15 años W se ha encargado de realizar los retratos de los mejores actores del año, a las puertas de la temporada de premios. Tyrone Lebon fue un paso más allá, creando su propia película, donde captura momentos clave de la producción.

Ingresa aquí para verla.

MIRA: