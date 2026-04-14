Adria Arjona es parte de "Man of Tomorrow", secuela de "Superman"

Adria Arjona fue elegida para el misterioso papel en la secuela de "Superman" de DC Studios "Man of Tomorrow".
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Según el medio "The Hollywood Reporter" la hija de Ricardo Arjona tendría el personaje de la antihéroe de los cómics Maxima, sin embargo asegura que aún no se confirma si será este su papel.
Si Arjona es Maxima tendrá un toque más cósmico en esta nueva entrega de DC ya que el guionista Roger Stern y el dibujante George Pérez, la presentaron en las páginas de *Action Comics* n.º 645 en 1989 como una reina alienígena, quien además de villana tiene un posible interés amoroso con Superman.
Entre el cast se encuentra David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult interpretando a Lex Luthor.
Los enemigos unen fuerzas para hacer frente a la amenaza de Brainiac (Lars Eidinger), con el regreso de un gran número de estrellas como Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Isabela Merced (Hawkgirl), Guy Gardner (Nathan Fillion) y Edi Gathegi (Mister Terrific) y Aaron Pierre, estrella de *Lanterns*, también figurará en el reparto, retomando su papel como el Linterna Verde, John Stewart.
Estreno
"Man of Tomorrow" podría estrenarse el 9 de julio de 2027 siguiendo a "Superman" que recaudó 618,7 millones de dólares a nivel mundial en 2025.
El próximo estreno de DC Studios será *Supergirl* en junio de 2026, le seguirá "Clayface" para el 23 de octubre de este año y "The Batman: Part II", fijada para octubre de 2027.