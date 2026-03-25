El adulto mayor que fue hallado sin vida dentro de su vivienda

Un hombre de 78 años fue localizado sin vida dentro de su vivienda, la cual se encuentra ubicada en la colonia Lupita, en el municipio de Amatitlán.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, en donde constataron que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición avanzado, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Familiares del fallecido también se hicieron presentes tras el hallazgo e identificaron a esta persona como: Juan Fernando Dubón.

De momento se desconoce el motivo de la muerte, por lo que se espera que las autoridades determinen la causa de la misma.

La persona fallecida fue identificada por sus familiares como: Juan Fernando Dubon, de 78 años. (Foto: Bomberos Voluntarios)