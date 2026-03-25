¡Por discusión! Captan momento en que vehículo arrolla a conductor en zona 11 (video)

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Una nueva discusión en el tránsito terminó con un conductor atropellado en la zona 11, lo ocurrido quedó grabado en video.

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Una discusión vial quedó grabada por dos cámaras de seguridad, en la 12 avenida y 15 calle de la colonia Mariscal, en la zona 11 capitalina.

En las imágenes se observa el momento en que una camioneta blanca y un vehículo de dos ruedas estuvieron cerca de colisionar de frente cuando ambos iban al centro de la calle de doble vía.

Por lo tanto, los dos conductores detienen su marcha y comienzan a discutir ante la mirada de otros pilotos que transitaban en el sector.

Luego de unos segundos, pareciera que ambos terminan la discusión, pero la camioneta da la vuelta, mientras el motorista se hace a la orilla de la calle y espera al otro vehículo.

Sin embargo, la camioneta lo atropella a propósito y posteriormente huye del lugar. El motorista resultó herido y fue trasladado a un hospital, según indicaron vecinos del sector.

Mira aquí el video:

Discusión en el tránsito generó que un conductor arrollara a un motociclista en la colonia Mariscal zona 11.



En las imágenes se observa el altercado que deja al motociclista herido y al responsable huyendo de la escena pic.twitter.com/FiQRQgmRdP — Soy 502 (@soy_502) March 25, 2026

El hecho se registró el pasado lunes 23 de marzo, aproximadamente a las 12:20 horas, según se observa en la grabación compartida.