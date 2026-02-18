¡Se opuso a un asalto! Adulto mayor es golpeado por dos hombres en la zona 9

Los delincuentes intentaron robarle sus pertenencias y tras golpearlo huyeron del lugar.
OTRAS NOTICIAS: Mundial 2026: MP recibe donación de Centro de Monitoreo contra piratería audiovisual
Un hombre de aproximadamente 80 años fue golpeado tras oponerse a un asalto mientras caminaba en la 7a. avenida y 2a. calle la zona 9 de la ciudad capitalina.
Según indicó esta víctima, dos desconocidos se le acercaron y trataron de despojarlo de sus pertenencias, pero al oponerse, lo empezaron a golpear.
Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia y le brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor, quien presentaba heridas evidentes en la cabeza.
Posteriormente, se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para tratar de dar con los responsables.
Asimismo, los socorristas ayudaron al herido a comunicarse con sus familiares, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.