¡Se opuso a un asalto! Adulto mayor es golpeado por dos hombres en la zona 9

  • Por Geber Osorio
18 de febrero de 2026, 17:49
Ciudad de Guatemala
La víctima fue atacada por dos sujetos que trataron de robarle sus pertenencias. (Foto ilustrativa: istock)

Los delincuentes intentaron robarle sus pertenencias y tras golpearlo huyeron del lugar.

Un hombre de aproximadamente 80 años fue golpeado tras oponerse a un asalto mientras caminaba en la 7a. avenida y 2a. calle la zona 9 de la ciudad capitalina.

Según indicó esta víctima, dos desconocidos se le acercaron y trataron de despojarlo de sus pertenencias, pero al oponerse, lo empezaron a golpear.

Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia y le brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor, quien presentaba heridas evidentes en la cabeza.

El adulto mayor presentaba heridas abiertas en la cabeza. (Foto: Amílcar Montejo)
Posteriormente, se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para tratar de dar con los responsables.

Asimismo, los socorristas ayudaron al herido a comunicarse con sus familiares, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

