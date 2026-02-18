Mundial 2026: MP recibe donación de Centro de Monitoreo contra piratería audiovisual

-

El Centro de Monitoreo fue donado por Aprodica y tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas e investigativas de delitos vinculados a retransmisiones ilegales con miras al Mundial 2026.

La Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Canales de Televisión por Cable para Centroamérica (Aprodica) firmó este miércoles 18 de febrero un convenio con el Ministerio Público (MP), para la donación del primer Centro de Monitoreo en Centroamérica contra la piratería audiovisual.

Esta contribución valorada en Q259 mil 655 tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas e investigativas de delitos vinculados a retransmisiones ilegales de contenidos audiovisuales a través de señales de cable y de servicios IPTV (televisión por protocolo de internet).

Con miras al Mundial 2026

El Centro de Monitoreo será instalado en la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad Intelectual y funcionará como una herramienta tecnológica especializada para identificar posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual contemplados en la legislación guatemalteca.

Su implementación adquiere especial relevancia ante la transmisión del Mundial 2026 de la FIFA, el cual se disputará en los meses de junio y julio. Este evento incrementa el riesgo de retransmisiones no autorizadas de contenido protegido.

El sistema facilitará la recopilación de información por parte de la fiscalía y colaborará en la obtención de prueba y formulación de las denuncias penales contra quienes vulneran los derechos de propiedad intelectual.

Donación integral

La contribución de Aprodica no implica transferencia de recursos monetarios al Estado, esta donación se realiza exclusivamente en especie e incluye lo siguiente:

Equipos tecnológicos especializados (computadoras ensambladas con componentes de alto rendimiento).

Pantallas para monitoreo simultáneo de señales.

Mobiliario completo (escritorios, montajes y accesorios).

Sistema de respaldo eléctrico (UPS).

Suscripciones a los servicios por un año.

Servicio de internet.

Soporte técnico y mantenimiento por un año.

Capacitación técnica y legal para el personal.

Manual operativo del centro de monitoreo.

Este modelo garantiza que el MP cuente con un espacio completamente equipado y funcional, sin comprometer su presupuesto institucional. El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogables por períodos adicionales de un año previo acuerdo entre las partes, explicaron las autoridades.

La fiscal general Consuelo Porras firmó el convenio con Aprodica para la donación del Centro de Monitoreo contra la piratería audiovisual. (Foto: MP)

Fortalece Acuerdo Comercial con EEUU

Por doce años, Aprodica se ha caracterizado por apoyar a las Fiscalías de Delitos Contra la Propiedad Intelectual en Guatemala y en otros países de Centroamérica, a través de sensibilizar, capacitar y actualizar la información sobre buenas prácticas internacionales, con el fin de colaborar y facilitar la labor investigativa de los Ministerios Públicos de la región.

Esta iniciativa forma parte del compromiso regional de Aprodica por proteger los derechos de propiedad intelectual y contribuir a la lucha contra la piratería, una práctica que afecta la economía formal, la inversión y el desarrollo de la industria audiovisual.

"El acuerdo representa un fortalecimiento institucional concreto: mejora la capacidad de monitoreo e investigación, incorpora herramientas tecnológicas especializadas y refuerza la protección a los derechos de autor, compromiso al que se obligó Guatemala en el reciente Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, que elimina aranceles al 70% de los productos guatemaltecos que se exportan a ese país", afirmó el MP.

Asimismo, las autoridades indicaron que: "Este esfuerzo conjunto consolida un modelo de cooperación que busca proteger los derechos de los legítimos propietarios de contenidos y fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala".