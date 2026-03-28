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El conductor que murió tras sufrir un accidente en donde su picop quedó volcado

  • Por Geber Osorio
28 de marzo de 2026, 09:28
Mario Ochoa falleció a los 80 años tras sufrir un percance vial. (Foto: Redes sociales)

Mario Ochoa falleció a los 80 años tras sufrir un percance vial. (Foto: Redes sociales)

Un hombre de 80 años falleció luego de un trágico percance vial y sus vecinos lamentan lo sucedido.

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Un fatal accidente de tránsito provocó la muerte de un adulto mayor en el caserío La Unión, municipio La Blanca, departamento de San Marcos.

Se trata del agricultor Mario Ochoa, de 80 años, quien viajaba en su picop, pero al llegar a ese lugar perdió el control de su vehículo, el cual cayó volcado en una zanja con agua.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados, quienes al rescatar el cuerpo de la cabina inundada, constataron que la víctima sufrió politraumatismo tras posibles fracturas en el cuello.

El picop que conducía cayó volcado en una zanja con agua. (Foto: Redes sociales)
El picop que conducía cayó volcado en una zanja con agua. (Foto: Redes sociales)

Vecinos del municipio han lamentado la muerte de "Don Mayo" como era conocido cariñosamente, ya que era "un hombre amigable, trabajador y que dejó huella en la comunidad", según mencionan publicaciones realizadas en las redes sociales.

Además, se pretende darle el último adiós a Mario Ochoa con una caravana y rendirle las honras fúnebres con sus seres queridos y amigos.

Mario Ochoa, conocido como "Don Mayo" falleció tras un accidente vial. (Foto: Redes sociales)
Mario Ochoa, conocido como "Don Mayo" falleció tras un accidente vial. (Foto: Redes sociales)

*Con información de Rudy Lopez / Nuestro Diario

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