El conductor que murió tras sufrir un accidente en donde su picop quedó volcado

Un hombre de 80 años falleció luego de un trágico percance vial y sus vecinos lamentan lo sucedido.
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Un fatal accidente de tránsito provocó la muerte de un adulto mayor en el caserío La Unión, municipio La Blanca, departamento de San Marcos.
Se trata del agricultor Mario Ochoa, de 80 años, quien viajaba en su picop, pero al llegar a ese lugar perdió el control de su vehículo, el cual cayó volcado en una zanja con agua.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados, quienes al rescatar el cuerpo de la cabina inundada, constataron que la víctima sufrió politraumatismo tras posibles fracturas en el cuello.
Vecinos del municipio han lamentado la muerte de "Don Mayo" como era conocido cariñosamente, ya que era "un hombre amigable, trabajador y que dejó huella en la comunidad", según mencionan publicaciones realizadas en las redes sociales.
Además, se pretende darle el último adiós a Mario Ochoa con una caravana y rendirle las honras fúnebres con sus seres queridos y amigos.
*Con información de Rudy Lopez / Nuestro Diario