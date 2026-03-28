Video: cámaras captan el momento en que roban un vehículo en Mixco

El robo de un vehículo quedó grabado por cámaras de seguridad, durante la madrugada del pasado viernes 27 de marzo en la colonia Cotió, ubicada en la zona 2 de Mixco.

En las imágenes se observa el momento en que dos individuos se transportan en un automóvil de color gris y uno de ellos desciende del automotor al llegar a un callejón, en el que se encontraban varios vehículos estacionados.

Este hombre camina hacia un automóvil de color rojo, en cuestión de segundos logra abrir la puerta del mismo y lo enciende, mientras su compañero da la vuelta. Posteriormente, ambos huyen del lugar con rumbo desconocido.

El propietario de este vehículo robado compartió una fotografía de su automóvil para que la población pueda informar a las autoridades en caso de verlo. Las placas de circulación del mismo son las siguientes: P-469KCK.

El automóvil de color rojo que fue robado tiene placas de circulación P469KCK. (Foto: Redes sociales)