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Video: cámaras captan el momento en que roban un vehículo en Mixco

  • Por Geber Osorio
28 de marzo de 2026, 07:27
Los delincuentes robaron un automóvil estacionado en cuestión de segundos. (Foto: Captura de video)

Los delincuentes robaron un automóvil estacionado en cuestión de segundos. (Foto: Captura de video)

El propietario del automóvil robado denunció ante las autoridades lo sucedido y le pide ayuda a la población para localizar su carro.

OTRAS NOTICIAS: Intentaron ayudar a conductor accidentado y fueron atacados a balazos en la zona 9

El robo de un vehículo quedó grabado por cámaras de seguridad, durante la madrugada del pasado viernes 27 de marzo en la colonia Cotió, ubicada en la zona 2 de Mixco.

En las imágenes se observa el momento en que dos individuos se transportan en un automóvil de color gris y uno de ellos desciende del automotor al llegar a un callejón, en el que se encontraban varios vehículos estacionados.

Este hombre camina hacia un automóvil de color rojo, en cuestión de segundos logra abrir la puerta del mismo y lo enciende, mientras su compañero da la vuelta. Posteriormente, ambos huyen del lugar con rumbo desconocido.

Mira aquí el video:

El propietario de este vehículo robado compartió una fotografía de su automóvil para que la población pueda informar a las autoridades en caso de verlo. Las placas de circulación del mismo son las siguientes: P-469KCK.

El automóvil de color rojo que fue robado tiene placas de circulación P469KCK. (Foto: Redes sociales)
El automóvil de color rojo que fue robado tiene placas de circulación P469KCK. (Foto: Redes sociales)

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