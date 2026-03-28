Video: cámaras captan el momento en que roban un vehículo en Mixco

El propietario del automóvil robado denunció ante las autoridades lo sucedido y le pide ayuda a la población para localizar su carro.
OTRAS NOTICIAS: Intentaron ayudar a conductor accidentado y fueron atacados a balazos en la zona 9
El robo de un vehículo quedó grabado por cámaras de seguridad, durante la madrugada del pasado viernes 27 de marzo en la colonia Cotió, ubicada en la zona 2 de Mixco.
En las imágenes se observa el momento en que dos individuos se transportan en un automóvil de color gris y uno de ellos desciende del automotor al llegar a un callejón, en el que se encontraban varios vehículos estacionados.
Este hombre camina hacia un automóvil de color rojo, en cuestión de segundos logra abrir la puerta del mismo y lo enciende, mientras su compañero da la vuelta. Posteriormente, ambos huyen del lugar con rumbo desconocido.
Mira aquí el video:
El propietario de este vehículo robado compartió una fotografía de su automóvil para que la población pueda informar a las autoridades en caso de verlo. Las placas de circulación del mismo son las siguientes: P-469KCK.