Tenía 50 años cuando abusó de una menor y la dejó embarazada

La víctima fue una niña de 13 años que resultó embarazada.
El hombre fue identificado como Marco Chalí Icú, de 60 años, quien fue capturado en la zona 4 de San Juan Comalapa, del departamento de Chimaltenango, dado que tenía una orden de captura por el delito de violación.
Angel Mux, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que la detención se realizó durante un allanamiento efectuado por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
De acuerdo con Mux, el detenido “es señalado del delito de violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación en concurso real de delitos”, que según las investigaciones, en 2017, el ahora detenido habría abusado sexualmente de una niña de 13 años en su domicilio, lo que causó que la menor quedara embarazada.
Otro caso
En Alta Verapaz, la PNC logro la captura de Oswaldo "N", de 29 años, quien es acusado de violación desde el 10 de marzo de 2025.
De acuerdo con las autoridades, este hombre tomó como conviviente a una menor de 14 años, acto que produjo que quedará embarazada.
La PNC trasladó a ambos presuntos violadores ante los juzgados correspondientes donde enfrentarán el proceso judicial según lo establecido por la ley.