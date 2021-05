Fase II: ¿Qué significó para los adultos mayores vacunarse contra el Covid-19?

Los primeros adultos mayores en vacunarse contra el Covid-19 en el Centro Metropolitano Universitario (CUM), de la Universidad de San Carlos, se mostraron optimistas al recibir la dosis. Aunque tenían dudas de la inmunización. Algunos acudieron en pareja, acompañados por un hija, un nieto o una hermana.

Blanca Rodríguez tiene 73 años, comentó que tenía temor por ser vacunada contra el Covid-19 “por lo que dicen de los efectos”.

Compartió que la decisión fue personal. Sus hijos le dijeron que sería mejor si ella disponía y así lo hizo. “¿Bueno y dónde está mi fe, pensé?. Si Dios permite que me la ponga pues entonces, lo haré”, expresó.

Blanca dice que las restricciones por la pandemia le han afectado. “A mi me gusta salir a pasear, ir a la Antigua y dejé de ir”.

Estando en casa ha buscado opciones de entretenimiento como leer, cocinar y convivir con sus nietos

Aura Alvarado de 79 años, llegó en compañía de su nieto David Boesche, dice que tenía dudas sobre la vacuna “pero me llamaron y estoy aquí”.

Mientras hacía la fila afuera del CUM, recomendó mantener las medidas sanitarias “ya llegará el tiempo que lo podamos hacer (salir). Las playas no se están yendo, las fiestas se pueden hacer después”, explicó.

“ Hay que afianzarse a Dios, si ya me toca y no me cae bien y me pasa algo, pues Dios sabrá. Ya llegue a la edad que llegue con una hija y dos nietos que quiero mucho ”

Aura Alvarado