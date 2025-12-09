¡Nunca es tarde! 125 adultos mayores se gradúan en tecnología digital

-

La Municipalidad de Guatemala (MuniGuate) celebró la graduación de 125 adultos mayores que completaron con éxito los cursos Impulsa Tec, programa para superar la brecha digital.

Recientemente 125 adultos mayores terminaron con éxito varios cursos como Introducción a la Tecnología, Creación de Documentos en Word y PowerPoint, Diseño en Canva y Teléfonos inteligentes y redes sociales, entre otros temas de importancia en la actualidad.

La Municipalidad de Guatemala, que promueve estos cursos, publicó en sus plataformas digitales que ver a los participantes navegar por Office, crear presentaciones en PowerPoint, efectos y videos en Canva o conectarse en una videollamada a través de su teléfono, "nos llena el corazón de alegría y es la prueba que la curiosidad y las ganas de aprender no tienen fecha de cadencia. Inscríbase a los cursos de Impulsa Tec, programa creado por el Alcalde Ricardo Quiñónez".

Los participantes demostraron que no hay edad para dejar de aprender. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El programa continúa acercándose a más personas para que más vecinos tengan la oportunidad de aprender tecnología desde cero. Con estas acciones se impulsan programas que mejoran la vida de los vecinos, especialmente de quienes quieren mantenerse activos, actualizados y conectados.

Los participantes también demostraron haber dejado de un lado el miedo a la tecnología, convirtiéndolo en una oportunidad. Ahora demuestran sus habilidades, desde guardar fotos en álbumes físicos, a crear collages digitales, editar videos, conectarse con sus familias por videollamada.

Los graduados mostraron sus diplomas tras haber concluido la capacitación. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El compromiso municipal es acompañarlos, brindarles herramientas y abrir espacios para que sigan aprendiendo, creciendo y compartiendo lo que saben con la ciudad.