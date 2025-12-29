Localizan un león y un tigre durante allanamiento en El Progreso

-

Los ejemplares serán llevados a un lugar adaptado para sus necesidades en los próximos días.

El Ministerio Público (MP) informó que localizó un león y un tigre durante una diligencia llevada a cabo en un inmueble ubicado en San Antonio La Paz, El Progreso, como parte de acciones contra delitos ambientales.

De acuerdo con el MP, la diligencia fue ejecutada por la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Zacapa, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, la cual incluyó un allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Las autoridades constataron que los ejemplares se encontraban en posesión del propietario del inmueble quien no contaba con los permisos ni licencias correspondientes para tener a los felinos.

Los felinos serán llevados a un nuevo recinto en los próximos días. (Foto: MP / Soy502)

Tras la verificación, el león y el tigre fueron entregados de manera voluntaria a las autoridades competentes.

Sin embargo, el MP señaló que, debido al alto riesgo que implica el traslado de este tipo de fauna, se determinó que la movilización de los animales se realizará en los primeros días de enero, bajo estrictas medidas de seguridad y precaución.

Eso debido a que se busca garantizar la integridad y seguridad de los ejemplares y del personal que participará en las labores de traslado.

Las autoridades señalaron que el lugar quedó bajo custodia de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil, mientras que el MP continúa con las diligencias correspondientes.