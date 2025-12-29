Aumenta afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora

-

Las autoridades mantienen un monitoreo constante en la terminal aérea con el propósito de apoyar a los viajeros.

OTRAS NOTAS: Aeropuerto La Aurora y Mundo Maya reciben nuevos escáneres para control de seguridad

El Aeropuerto Internacional La Aurora reporta un incremento en el flujo de viajeros durante los próximos días, como consecuencia de reprogramaciones de vuelos procedentes de Estados Unidos, afectadas por una tormenta invernal.

La información fue confirmada por Erick Uribio, administrador de la principal terminal aérea del país, quien señaló que se trabaja para garantizar la fluidez y seguridad en el tránsito de pasajeros, tanto en llegadas como en salidas.

"El Aeropuerto Internacional Aurora, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), les informa que estamos experimentando un incremento de pasajeros derivado de las reprogramaciones de vuelos que vienen de los Estados Unidos por la tormenta invernal", señaló Uribio.

Erick Uribio, administrador del Aeropuerto Internacional La Aurora. pic.twitter.com/33ztTkwgAT — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) December 29, 2025

El administrador aeroportuario advirtió que este comportamiento se reflejará en los próximos días, especialmente en las áreas de ingreso al país.

"Así que en los próximos días ustedes estarán viendo mayor afluencia de pasajeros que están ingresando al país", precisó el funcionario.

Ante este escenario, las autoridades aeroportuarias han reforzado la coordinación interinstitucional para garantizar la atención y el flujo adecuado de los viajeros.

"Estamos trabajando en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración (IMG) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para poder dar esa agilización en la salida de pasajeros", afirmó Uribio.

Las autoridades reiteraron que se mantiene un monitoreo permanente de las operaciones aeroportuarias, con el objetivo de responder al aumento temporal de la demanda.

La DGAC busca cumplir con los controles migratorios y aduaneros, en un contexto marcado por la temporada alta de viajes y factores climáticos internacionales.