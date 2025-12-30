Aumentan a 16 las víctimas del accidente en la Interamericana

-

Varias personas aún se encuentran recibiendo atención médica debido a los golpes por este percance de tránsito.

La cifra de víctimas mortales del accidente ocurrido el viernes en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana se elevó a 16 personas, luego de confirmarse el fallecimiento de un paciente que se encontraba en estado crítico.

Tras tres días de luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Departamental de Totonicapán "José Felipe Flores", este lunes 29 de diciembre falleció Javier Méndez Ramírez, de 61 años.

Méndez Ramírez, originario de San Marcos y reconocido comerciante propietario de la "Farmacia Nueva", no logró recuperarse de las heridas sufridas durante el percance.

El propietario de una farmacia es la última víctima del percance ocurrido en la ruta Interamericana. (Foto: José García/Nuestro Diario)

Recuento de los daños

El accidente, que conmocionó al país el viernes 26 de diciembre, deja hasta el momento un saldo desgarrador.

16 fallecidos en total: 15 personas perdieron la vida en el lugar del siniestro (incluyendo a una menor de edad) y una más en el centro asistencial.

22 heridos, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital de Totonicapán con diversos cuadros de gravedad.

Investigación

En el ámbito legal, las autoridades confirmaron que el piloto del autobús de los Transportes Sinaloa, involucrado en el percance, ya fue ligado a proceso.

El conductor deberá permanecer a disposición de los tribunales de justicia para esclarecer su responsabilidad en la tragedia.