El boxeador Anthony Joshua sobrevive a un accidente de tránsito en Nigeria

Anthony Joshua noqueó recientemente al YouTuber Jake Paul durante una pelea realizada en Miami.

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de pesos pesados, resultó herido este lunes en un accidente de tránsito en Nigeria en el que murieron dos personas, afirmaron medios del país africano.

Imágenes en internet mostraban a Joshua, un ciudadano británico de origen nigeriano, sin camiseta, rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

Las circunstancias alrededor del accidente "están siendo investigadas", declaró la policía del estado de Ogun, al norte de la capital económica del país, Lagos, que en estas fechas se llena de turistas y de expatriados que regresan.

Joshua "iba sentado en la parte trasera del vehículo, solo sufrió heridas leves y está recibiendo atención médica", detalló la policía en su comunicado.

El promotor del boxeador, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/pQKoJzbJYv — INKWAKUZI (@inkwakuzi_) December 29, 2025

Dos fallecidos

La policía informó que el accidente, en el que fallecieron dos personas que iban en el coche de Joshua, ocurrió en la ciudad de Makun, en la autopista entre Lagos e Ibadan.

Las Fuerzas de Seguridad Vial de Nigeria informaron en un comunicado que el Lexus en el que viajaba Joshua "parecía sospechoso de ir superando el límite de velocidad, perdió el control durante un adelantamiento y se estrelló contra un camión que estaba aparcado fuera de la carretera".

Según testigos el vehículo en el que se transportaba Anthony Joshua iba a exceso de velocidad. (Foto: redes sociales)

Este mes, el boxeador británico noqueó al YouTuber reconvertido a boxeador Jake Paul, en un evento respaldado por Netflix y celebrado en Miami.

En 2026 Joshua, excampeón olímpico, tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también excampeón mundial Tyson Fury.