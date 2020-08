Luego del sorpresivo fallecimiento de Chadwick Boseman, actor que interpretó a "Pantera Negra" en la saga taquillera Avengers, varios de los actores que compartieron escenario, le rindieron tributo.

A las muestras de aprecio se unió la compañía Marvel Studios, creadora de la saga, así como su rival, DC Comics.

TE PUEDE INTERESAR:

Boseman falleció el viernes 28 de agosto, a los 43 años, luego de haber luchado contra el cáncer de colon, el cual le fue diagnosticado en 2016.

"Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz", señaló Marvel Entertaiment en su cuenta oficial de Twitter.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x — Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020

Mientras que Chris Evans, intérprete del "Capitán América" dijo: "Estoy absolutamente devastado. Esto es más que desgarrador. Chadwick era especial. Un verdadero original. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Le quedaba mucho trabajo increíble por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistas. Descansa en el poder, Rey".

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

Chris Hemsworth, quien da vida al dios "Thor", usó su cuenta oficial de Instagram para asegurar que extrañará a Chadwick. "Es una de las personas más amables y genuinas que he conocido. Enviando amor y apoyo a toda la familia", expresó.

View this post on Instagram Gonna miss you mate. Absolutely heartbreaking. One of the kindest most genuine people I’ve met. Sending love and support to all the family xo RIP @chadwickboseman A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) on Aug 28, 2020 at 8:40pm PDT

Para Mark Ruffalo, quien interpreta a "Hulk", indicó que "las tragedias acumuladas este año solo se han hecho más profundas por la pérdida de Chadwick Boseman. Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza solo estaba comenzando", manifestó.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

DC Comics por su parte, también reaccionó a la muerte de "Pantera Negra": "A un héroe que trasciende universos. Wakanda para siempre. Descanse en Power Chadwick".

To a hero who transcends universes. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick. pic.twitter.com/F5YhIbK4wg — DC (@DCComics) August 29, 2020