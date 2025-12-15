Codecof señala que en fin de año sube contrabando y pone en riesgo la salud pública

-

Comisión señala que combatir el contrabando exige voluntad política y alianzas estratégicas.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) por medio de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof) advirtió que el comercio ilícito en el país ha dejado de ser un fenómeno aislado y ha evolucionado hacia un ecosistema criminal multicanal.

La Comisión señala que esto sucede porque ahora los contrabandistas cuentan con mayor capacidad logística, picos estacionales y conexiones directas con estructuras que buscan financiarse, expandirse y controlar territorios.

Según la Codecof, la temporada de fin de año se ha convertido en un período crítico para el incremento del contrabando y la falsificación de productos, lo que representa riesgos graves para la salud pública, la economía nacional y la seguridad regional.

Estas prácticas ilícitas no solo afectan la recaudación fiscal, sino que también financian estructuras del crimen organizado que operan en Guatemala y en toda Centroamérica.

Datos oficiales de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indican que, hasta el 26 de noviembre de 2025, se realizaron 1,972 operativos interinstitucionales, con 1,799 decomisos que alcanzaron un valor en aduanas de Q 89.7 millones.

Además, se presentaron denuncias por defraudación aduanera por un monto de Q 35 millones.

Uno de los sectores más afectados es el del tabaco, pues el contrabando de cigarrillos se ha consolidado como uno de los negocios ilícitos más rentables para las estructuras criminales en la región.

En Guatemala, el comercio ilegal de tabaco representó el 24.7 % del consumo en 2024, con al menos 30 marcas identificadas que se comercializan sin advertencias sanitarias y a precios muy por debajo del mercado formal.

En el ámbito regional, Panamá supera el 90 % de consumo ilícito, con pérdidas fiscales superiores a US$ 100 millones anuales; Honduras registra más del 40 % y Costa Rica entre 31 % y 47 %.

En Colombia, el consumo ilegal alcanza el 36 %, con pérdidas acumuladas de más de US$ 1,100 millones en cinco años.

Efectos negativos para la salud

La Codecof también alertó sobre los riesgos para la salud asociados a la falsificación de medicamentos y otros productos, un fenómeno que se intensifica en esta época del año.

El ingreso de fármacos sin registro sanitario, bebidas alcohólicas adulteradas y cosméticos falsificados pone en riesgo la salud de miles de consumidores.

De acuerdo con la comisión, el comercio ilícito debe abordarse como un tema estratégico, ya que golpea la competitividad, reduce los ingresos del Estado, pone en riesgo la salud y la seguridad, fortalece redes criminales y debilita la confianza institucional.

En Guatemala, el fenómeno ha evolucionado hacia un sistema que combina rutas no controladas, transporte modificado y mezcla de productos, con una mayor presión durante noviembre y diciembre debido al aumento del consumo y a una reconfiguración logística internacional que incrementa la conexión con delitos de gran magnitud.

La coordinadora de Codecof Muriel Ramírez, subrayó que el aumento de casi seis puntos porcentuales en el contrabando de cigarrillos durante el último año debe ser una alerta tanto para las autoridades como para la ciudadanía.

Destacó que el consumo de estos productos puede causar graves daños en la salud porque ninguna autoridad certifica su procedencia.

Ramírez agregó que el comercio ilícito no reconoce fronteras y combatirlo exige voluntad política, alianzas estratégicas.

Aseguró que requiere "sobre todo, un compromiso conjunto entre instituciones públicas y sector privado para avanzar hacia soluciones integrales que garanticen una región más segura y competitiva".