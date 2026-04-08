Fuerzas de seguridad advierten que no permitirán vandalismo en protestas

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La Antigua Guatemala fue el escenario de protestas en contra de la reelección del rector de la Unidad de San Carlos.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) advirtieron que no permitirán actos de vandalismo amparados en la libertad de manifestación.

La postura de las fuerzas de seguridad se da en el marco de las protestas que se desarrollan en la Antigua Guatemala por la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

A través de un comunicado interinstitucional, las autoridades señalaron que las fuerzas de seguridad actúan bajo el Decreto Gubernativo vigente desde el 6 de abril de 2026, el cual establece medidas para garantizar el orden público y la protección del patrimonio nacional.

Una serie de manifestaciones se han registrado este miércoles en la Antigua Guatemala. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

En ese sentido, hicieron un llamado a la población y a los distintos colectivos sociales a desarrollar sus actividades dentro del marco legal.

El documento indica que la PNC tiene instrucción de limitar o, de ser necesario, disolver reuniones o manifestaciones que no cuenten con autorización o en las que se porten objetos peligrosos.

Asimismo, se establece que las fuerzas de seguridad podrán intervenir en acciones que alteren los servicios públicos o la paz ciudadana.

Las autoridades enfatizaron que, si bien la ciudadanía goza de libertad de acción y expresión, este derecho no ampara actos que impliquen daños a la infraestructura o al patrimonio histórico.

"Libertad no es destrucción", subraya el comunicado, en el que también se advierte que cualquier afectación a bienes protegidos será considerada una infracción legal y los responsables serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

Las fuerzas de seguridad se mantienen en la ciudad colonial. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El pronunciamiento se produce en un contexto de tensión derivado de las protestas y denuncias de sectores estudiantiles y de sociedad civil que cuestionan la reelección de Mazariegos.

La comunicación no hace referencia si las fuerzas de seguridad actuaron contra una persona que hizo disparos al aire en medio de la protesta y que quedó grabado en videos publicados en redes sociales.

El proceso de reelección del rector de la única universidad estatal del país ha generado movilizaciones y operativos de seguridad en la Antigua Guatemala.