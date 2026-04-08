Disparos irrumpen en manifestación contra reelección de rector de la Usac (video)

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La manifestación en contra de la reelección de Mazariegos se lleva a cabo en la Antigua Guatemala.

En medio de una manifestación en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), se registraron disparos al aire, según evidencia un video difundido en redes sociales.

Las imágenes muestran a un hombre ubicado en la terraza de un inmueble realizando varias detonaciones al aire mientras en las afueras de un hotel se concentraban estudiantes y ciudadanos que protestaban contra la continuidad de Mazariegos.

El hecho ocurrió en un momento de tensión, cuando también se reportó el lanzamiento de polvo de extintores hacia los manifestantes.

De acuerdo con lo observado en el material audiovisual, las detonaciones generaron alarma entre los asistentes, quienes exigieron la intervención de la Policía Nacional Civil para identificar y detener al responsable de los disparos.

¡ADVERTENCIA! El video contiene lenguaje malsonante.

Disparos desde la azotea del Hotel Casa Santo Domingo. Entre el humo de bombas lacrimógenas, se observa cómo desde la azotea un sujeto desconocido realizó disparos al aire. pic.twitter.com/2Zdzcu0kOv — Tomo la Palabra (@tomolapalabragt) April 8, 2026

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre capturas relacionadas con este incidente, tampoco se ha reportado personas heridas por el hecho.

La protesta forma parte de una serie de acciones impulsadas por sectores estudiantiles y de sociedad civil que rechazan el proceso de elección de autoridades en la universidad pública, señalando falta de legitimidad y transparencia en la designación del rector.

La reelección de Walter Mazariegos se produce en un contexto de oposición de estudiantes, docentes y organizaciones sociales, quienes han cuestionado la integración del Consejo Superior Universitario.

Los inconformes también señalan poca transparencia en el desarrollo de los procesos electorales internos lo cual ha derivado en los últimos días en protestas.