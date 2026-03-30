Advierten riesgos de golpe de calor en mascotas

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) recordó la importancia de identificar a tiempo los signos de golpe de calor en mascotas.

Un golpe de calor en mascotas puede poner en riesgo su vida si no se atiende con rapidez, enfatizaron las autoridades.

En casos graves pueden presentarse desorientación y convulsiones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

De acuerdo con la institución, el golpe de calor ocurre cuando las altas temperaturas provocan que el animal pierda la capacidad de regular su temperatura corporal.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Se recomienda brindar atención veterinaria ante cualquier señal de alerta. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

También pueden presentarse señales más graves como desorientación, comportamiento inusual e incluso convulsiones en casos severos que requieren atención veterinaria de emergencia.

¿Cómo evitar un golpe de calor?

El MAGA advierte que este tipo de situaciones suele presentarse cuando las mascotas permanecen bajo el sol sin acceso a sombra, no cuentan con agua fresca disponible, salen a pasear en horas de intenso calor o permanecen en espacios cerrados sin ventilación.

En esta temporada de intensas temperaturas se recomienda mantener varios recipientes con agua fresca para las mascotas y cambiarla todos los días.

El riesgo aumento por exposición al sol, poca hidratación y espacios sin ventilación. (Imagen: MAGA)